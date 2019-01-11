Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde sıra dışı müzik enstrümanı "kontrafagot" için yazılmış bir eserle sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Kontrafagot Gezinti" isimli konseri şef Murat Cem Orhan yönetti.

Konserde, Mustafa Kemal Saydam'ın yazdığı "Gezinti" adlı eseri, kontrafagot sanatçısı Onur Üzülmez tarafından seslendirildi.

Gecede, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi Operası Uvertürü" ve Ludwig van Beethoven'ın "Senfoni no:7" gibi eserleri de sunuldu.

Çiçek takdim edilen Onur Üzülmez ile Murat Cem Orhan'ın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

