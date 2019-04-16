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BBDSO'dan "Opera Gala" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "Opera Gala" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, opera repertuvarının en güzel uvertürleri ve napoliten şarkılarla seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, konserin solisti Azerbaycan devlet sanatçısı tenor Samir Ceferov seyirciye ülkesinin müziğinin en güzel örneklerini sunacak.

Türkiye'de de tanınan İtalyan şef Alessandro Cedrone'nin yöneteceği konserde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği arya olan Puccini'nin Tosca operasından "E lucevan le stelle", Leoncavallo'nun Pagliacci operasından "Vesti la giubba" gibi aryaların yanı sıra Üzeyir Hacıbeyli'nin Arşın Mal Alan operetinden "Asgerin mahnısı" ve diğer birçok arya ve şarkı programda yer alıyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18 Nisan'da gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
BBDSO Bursa konser

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