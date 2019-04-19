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BBDSO'dan "Opera Gala" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 02:49 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "Opera Gala" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Opera Gala" konserinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı tenor Samir Ceferov'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetti.

Atatürk’ün en sevdiği arya olan Puccini'nin Tosca operasından "E Lucevan Le Stelle"nin yanı sıra Leoncavallo'nun Pagliacci operasından "Vesti La Giubba" BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Samir Ceferov ve şef Alessandro Cedrone'nin performansı uzun süre ayakta alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Opera Gala" Alessandro Cedrone Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Samir Ceferov

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