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BBDSO'dan Türk ve Yunan halk müzikleri konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

BBDSO'dan Türk ve Yunan halk müzikleri konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, asırlardan beri komşuluk ilişkileri çerçevesinde daima kültürel etkileşim halindeki Türk ve Yunan halklarının müzikleriyle seyirci karşısında olacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunan şef Nikos Haliassas'ın yöneteceği konserde, İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos, bas solist olarak sahne alacak.

Konserin diğer solisti keman sanatçısı Olgu Kızılay, Yunan besteci Papageorgiu'nun keman konçertosunu orkestra eşliğinde seslendirecek.

Ahmet Adnan Saygun'un "Bozlak" ve Nikos Skalkottas'ın "Yunan Dansları" gibi dost iki ülkenin müziklerinin harmanlanacağı konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

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Bursa Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

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