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  4. BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri

BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 01:17 | Son Güncelleme

BBDSO'dan "Yeni Yıl" konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlediği "Yeni Yıl" konserinde Latin ve Caz Piyanisti Emir Ersoy'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Emin Güven Yaşlıçam yönetti.

Gecede Vokalde Aleiksi R.Contreras, Gitar ve Vokalde Görkem Baharoğlu, Trompette Sercan Kerpiççiler, Trombonda Hakan Çimenot, Bas Gitarda Eylem Pelit ve Davulda Riccardo Marenghi de solist olarak sahne aldı.

Konserin sonunda solist Emir Ersoy ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Emin Güven Yaşlıçam Emir Ersoy

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