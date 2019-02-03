HABER

BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 14:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Mustafa Destici: - "Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" - "Su kullanım bedelleri yarı yarıya azaltılacak, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacaktır" -BBP'nin yerel seçim kampanya sloganı "Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet" olarak açıklandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları an be an takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlenen yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

BBP'nin kuruluşunun 26'ncı yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, ilk günkü dava bilinci, millet, memleket aşkı ve hizmet arzusuyla yola devam ettiklerini belirtti.

Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlere de bu bilinç, sorumluluk ve şuurla hazırlandıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." diye konuştu.

- Üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik

Hizmetlerin dengeli şekilde aktarıldığı, böylece mümkün olduğunca adaletin tesis edildiği bir belediyeciliği hedeflediklerini anlatan Destici, problem çözen, planlı, örnek ve kenti markalaştıran, üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini söyledi.

Su kullanım bedellerinde yarı yarıya, ulaşımda ise yüzde 20 indirim yapılacağının sözünü veren Destici, "Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır." diye konuştu.

Destici, yerel yönetim çalışmalarında çevreci ve kalkınmacı olacaklarını bildirerek, "Biz dersimize çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak, tüm meselelere hakim ve bunları çözmek için kendini millete adayan bir anlayışla milletimizin önüne çıkıyoruz. Büyük Birlik Partisinin önceliği vatan, bayrak, ezan, devlet ve millettir. Hiçbir makam ve mevki bu değerlerin üzerinde değildir, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın Tokat'ın Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden annesine rahmet, babasına ise acil şifalar diledi.

Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepkisini dile getiren Destici, partisince 7 Şubat'ta "Gulca Katliamı ve Ceza Kampları" konulu panelin yapılacağını duyurdu.

- Toplantıdan notlar

Konuşmanın ardından BBP'nin Türkiye genelindeki 170 belediye için başkan adaylarının tanıtımı yapıldı ve Destici, adaylarla hatıra fotoğrafı çekildi.

BBP'nin yerel seçim kampanya sloganı "Özümüz Millet, Sözümüz Hizmet" olarak açıklandı.

Seçim kampanyası videolarının gösterildiği toplantıda, partinin kurumsal kimlik kılavuzu da salondakilere tanıtıldı.

Destici'nin doğum günü dolayısıyla partinin kadın kolları tarafından kendisine çiçek takdim edildi.

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute’yi kabul ettiKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute’yi kabul etti
Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağımÖzhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım
Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP)Genel Başkanı Mustafa Destici seçim2019 yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

CHP'de kritik toplantı! Adaylar değişebilir

Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.