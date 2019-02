BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları an be an takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." dedi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlenen yerel seçim kampanyası ve aday tanıtım toplantısında konuştu.

BBP'nin kuruluşunun 26'ncı yıl dönümü olduğunu anımsatan Destici, ilk günkü dava bilinci, millet, memleket aşkı ve hizmet arzusuyla yola devam ettiklerini belirtti.

Destici, 31 Mart'taki yerel seçimlere de bu bilinç, sorumluluk ve şuurla hazırlandıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz." diye konuştu.

- Üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik

Hizmetlerin dengeli şekilde aktarıldığı, böylece mümkün olduğunca adaletin tesis edildiği bir belediyeciliği hedeflediklerini anlatan Destici, problem çözen, planlı, örnek ve kenti markalaştıran, üreten, üretimi destekleyen ve denetleyen belediyecilik anlayışını ilke edindiklerini söyledi.