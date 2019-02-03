BBP, 170 belediye başkan adayını tanıttı

31 Mart yerel seçimlere bu bilinçle hazırlandıklarını kaydeden Destici, "Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anbean takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" dedi.

"Su kullanım bedelleri BBP'li belediyelerde yarı fiyatına indirilecektir. BBP'li belediyeler seçildiği ve göreve başladığı anda ulaşımda da yüzde 20 indirim yapılacaktır. Her belediyemiz kendi engelli çalışan sayısının 2 katı kadar arkadaşımızı istihdam edecek ve böylece bir nebze de olsun adaleti tesis etmeye çalışacaktır. Yerel yönetimlerde vatandaşlarımıza layık olan, değişen çağ ve koşullara uyum sağlayan, şeffaf, akılcı, tutumlu ve çevreyle barışık belediyeler hedefimizi geliştireceğiz. Belediye kaynaklarını kullanırken, kuruşu kuruşuna hesap verildiği, vatandaşlarımızın tüm harcamaları anında takip edebildikleri bir sistem meydana getireceğiz" diye konuştu.

Yerel yönetim çalışmalarında çevreci ve kalkınmacı olacaklarını aktaran Destici, "Biz dersimize çalıştık. Mahalle mahalle, sokak sokak, tüm meselelere hakim ve bunları çözmek için kendini millete adayan bir anlayışla milletimizin önüne çıkıyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin önceliği vatan, bayrak, ezan, devlet ve millettir. Hiçbir makam ve mevki bu değerlerin üzerinde değildir, olmayacaktır."