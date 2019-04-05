'BBP adayı, AK Parti İlçe Başkanını emniyette darbetti' iddiası: 5 gözaltı

Olay, saat 14.00 sıralarında Saraykent'te meydana geldi. Daha önce AK Parti'den il genel meclis üyesi olan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi BBP'ye geçerek, belediye başkan adayı olan Ahmet Köroğlu seçimi kaybederken, AK Parti'li Ahmet Öçal belediye başkanı seçildi. BBP'li Ahmet Köroğlu'nun oğlu, AK Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya ile caddede tartıştı. Kaya, olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Oğlunun durumu haber verdiği Ahmet Köroğlu ve yakınları da Necmettin Kaya'nın peşinden gitti. Köroğlu, iddiaya göre emniyet amirinin odasına girip, burada bulunan Kaya'ya saldırdı. Arbedede başını duvara çarpan Necmettin Kaya, yaralandı. Kaya, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, buradaki ilk tedavisinden sonra Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili Ahmet Köroğlu ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

BEKİR BOZDAĞ, HASTANEDE ZİYARET ETTİ

AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve partililer, Necmettin Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti. Yozgat Milletvekili Bozdağ'a olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeriye aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi ve ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti" dedi.

AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ise "İlçe Başkanımız; bizim il genel meclis üyemiz bizden aday gösterilmeyince BBP'den aday olan bir şahıs ve çocukları tarafından darbedildi. Bunun sonucu olarak da İlçe Başkanımız bilinç kaybı yaşıyor" dedi.

