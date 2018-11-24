BBP Antalya il yönetimi istifa etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Antalya İl Başkanı Ramazan Doğan, 20 kişilik il yönetimiyle birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBP Antalya İl Başkanı Ramazan Doğan, düzenlediği basın toplantısında, 20 kişilik il yönetimiyle görevlerinden istifa ettiğini bildirdi. BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasının görüldüğü Kahramanmaraş Adliyesi'nde yaşanan arbedeyi hatırlatan Başkan Ramazan Doğan, adliyede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu'na ve Yazıcıoğlu ailesine haksızlık edildiğini söyledi. Mevcut Genel Başkan Mustafa Destici'nin adliye bahçesindeki tutumunun da hoş olmadığını iddia eden Doğan, "Genel Başkan Mustafa Destici, parti içinde 'tek' adamlığını ilan etti. Aynaya bakıp ne yapmaya çalıştıklarını ve davadan ayrılıp tek kişilik bir parti haline dönüştürüldüğünün aydınlatılması gerekiyordu. Maalesef bu söylediklerimize bir olumlu cevap alamadık ve bizi üzdü. Bizim partimiz bir dava partisidir. Dik duruşumuzla, doğruya doğru yanlışa yanlış diyorduk. Bugün parti, kuruluş felsefesinden tamamen tezat duruma gelmiş durumda. Bizde artık bu görevde bulunmanın anlamının olmadığını düşünerek, ekibimle birlikte istifa ediyoruz. Parti üst delegelik görevim ve parti üyeliğim devam ediyor ama aktif siyaseti bırakıyorum" dedi.