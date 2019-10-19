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BBP Başkanlık Divanı BBP Lideri Mustafa Destici başkanlığında toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, BBP Lideri Mustafa Destici başkanlığında toplandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, BBP Lideri Mustafa Destici başkanlığında toplandı. Sonuç bildirgesinde ’Aptalca ve şapşalca’ mektup dolayısıyla Trump’ı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında toplanan Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı’nda, ülke ve parti ile ilgili gündem üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Sonuç bildirgesinde ise şu ifadelere verildi;
“Barış Pınarı Herakatı dolayısıyla başta sayın cumhurbaşkanımız, hükümet üyelerimiz, genel kurmay başkanımız ve kuvvet komutanlarımızı tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir harekat icra eden Mehmetçiğimizi bir kez daha canı gönülden bağrımıza basıyoruz. Harekat esnasında şehit olan Mehmetçiklerimize ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Partimiz ve camiamızdan bütün Mehmetçiklerimize selam gönderiyoruz.
Barış Pınar Harekatı öncesinde ABD Başkanı Trump tarafından sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazılmış olan, devlet teamüllerine ve diplomasi kurallarına hiçbir şekilde uymayan bir tarafta acizliğini diğer tarafta ise, küstahlığını gösteren ’Aptalca ve şapşalca’ mektup dolayısıyla Trump’ı kınıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden bu müsvedde kağıt parçasına, milletimize yakışır bir cevabın verilmesini camia olarak bekliyoruz.
Dokuz (9) günlük Barış Pınarı Harekatı’nın ABD ve ülkemiz heyetleri arasında yapılan müzakereler neticesinde açıklanan 13 maddelik mutabakat şartlarını, genel olarak olumlu buluyoruz. Lakin, üzerinde mutabık kalınan maddelerde yazılı olan taahhütlerle ilgili olarak, 120 saatlik zamanı da göz önünde bulundurarak, temkinli olmakla beraber iyi niyetli bir beklenti içerisindeyiz.
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından itibaren başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, sanki bir merkezden yönetilirmişçesine, ülkemize ve Mehmetçiğe atılan, et tırnak misali kaynaşmış bin yıldan beri aynı coğrafyayı paylaştığımız kanımız kanlarına terimiz terlerine karışmış olan Kürt kardeşlerimizi katlediyorlar iftirasının boş ve fütursuzca bir propaganda olduğunu, ülkemizin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, yapmış olduğu Terörle Mücadele Harekatı’nı itibarsızlaştırmak üzere yapıldığını esefle ve hayretle müşahede etmiş olduk. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle dost ve düşmanlarımızı da net bir şekilde bir daha anlamış olduk.
Barış Pınarı Herakatı ila kahraman Mehmetçiğimizin eşi benzeri görülmeyen özveri, kararlılık ve kahramanlığı ile sınırımızın hemen dibinde, Siyonist ve Emperyalistlerin kontrolünde bir terör devletinin kurulması da engellenmiştir.
Her ne kadar ABD ve ülkemiz arasında, 13 maddelik bir mutabakat sağlanmış olsa da, PKK/PYD Terör örgütünün, ülkemize ve ülkemiz çıkarlarına mugayir olarak yapacağı her girişimin; misli ile karşılık göreceği her fırsatta muhataplarımıza ifade edilmelidir.
Dünkü,iki ülke arasında varılmış olan mutabakatta, bizim açımızdan tartışılmaz olan fakat fiili durum dolayısıyla şu anda kontrolümüzde olmayan Süleyman Şah Türbesinin yer aldığı vatan topraklarının gündeme gelmediğini üzülerek müşahede ettik..partimiz bu hususun takipçisi olacaktır, bu vatan topraklarının devletimizin kontrolüne geçmesi hususunda her platformda gerekli uyarıları her zaman yapacaktır.
Ülkemiz ve ABD arasında mutabık kalınan 13 maddelik anlaşmada, ülkemize göç etmiş olan mültecilerin, ’güvenli bölgeye yerleştirilmesi’ ve bu yerleşmenin icra edilmesinden sonra, o bölgedeki imar ve iskanıyla alakalı hususlar yer almamıştır. Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz.
Mezkur anlaşmada, mutabık kalınan güvenli bölgenin sınırları tam olarak ifade edilmemiştir. Güvenli bölgenin nerede başlayıp nerede sona erdiği, net çizgilerle ortaya konulmalı ve belirlenen güvenli bölge başta bu anlaşmayla ilgili muhatabımız ABD olmak üzere, Suriye’de bulunan bütün taraflar için tartışmaya kapalı olmalıdır.
Ayrıca, partimizin, önümüzdeki günlerde yapacağı ’Ülkemiz ve Dünya Gündemi’ ile ilgili görüşlerimizi paylaşacağımız, milletimiz ve tabanımızla buluşacağımız dokuz farklı şehirde gerçekleştirilecek olan Bölge Toplantıları ile ilgili hazırlıkları ile partimizin devam etmekte olan ilçe ve il kongreleriyle ilgili yapılan çalışmalar gözden geçirildi.

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