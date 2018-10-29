BBP Bayburt 10. Olağan Kongresi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, BBP'nin kurulduğu günden bu yana Türk İslam coğrafyasında ezilenlerin yanında, zalimlerin karşısında bir hareket olduğunu bildirdi.

Karabulut, partisinin Bayburt 10. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderleri, Mustafa Destici'nin ise sadece bu mübarek emaneti taşıyan kişi olduğunu belirterek, "25 yıllık siyasi hayatı boyunca BBP siyasete itibar kazandırırken, kurulduğu günden bu yana da Türk İslam coğrafyasında ezilenlerin yanında, zalimlerin karşısında bir hareket oldu." ifadesini kullandı.

Karabulut, her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana, müreffeh yarınlara yönelik milletin huzuru için var olduklarına ederek, şunları söyledi:

"Vatansever, ilkeli Alperenler yetiştirdik. Milliyetçi, maneviyatçı, demokrat kuşak ortaya çıkardık ve devletimizin her kademesinde bu gençlerimiz görev aldı, almaya da devam edecek. Onlar bu nazlı hilal bayrağımızı ve Türk İslam kültürümüzü en üst noktaya taşıyacaklardır. Bugün burada Bayburt ilimizde bu görevi alacak olan arkadaşlarımızda hem yerel bazda hem de ülkemizin tüm dertleri ile ilgilenecek, çözüm üretecek ve milletimizin refahına katkıda bulunacaklardır."

Büyük Birlik Partisi olarak 2019 yılı mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik her türlü hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Karabulut, adayları belirleme noktasında hummalı bir çalışma içerisinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Mehmet Cihat Eryılmaz başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

