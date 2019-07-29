BBP binasından hırsızlık

Büyük Birlik Partisi (BBP) Şanlıurfa il binasına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler resmi evraklara zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki BBP il binasına giden İl Başkanı Sabri Çavcı, demir kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. İçeriye giren Çavcı, resmi evrakların etrafa saçıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, parti binasında inceleme yaptı.

Özellikle partiye ait evrakların hedef alındığını söyleyen Çavcı, kapı kilidi göbeğinin kırılarak içeri girildiğini ve tüm evrakların karıştırıldığını belirtti.

