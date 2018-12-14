BBP Bolu İl eski Başkanı Alan'a evinin önünde saldırı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, yaptığı ilginç eylemlerle bilinen, sosyal medyada 50 binin üzerinde takipçisi bulunan BBP Bolu İl eski Başkanı Mahmut Alan (39), eşiyle birlikte evinden çıktığı sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Alan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sosyal medyadaki takipçileri de ziyaret için akın etti. Toplumsal olaylara yönelik eylemleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip edilen Mahmut Alan, saat 12.30 sıralarında, Alpagut Mahallesi'ndeki evinden çıkarken, yanına yaklaştırılan otomobilden inen 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan 3'ü, biber gazı sıkıp, Alan'ı döverken, 1'i de bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, daha sonra otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Sosyal medya hesabından cep telefonu üzerinden canlı yayın yapan Mahmut Alan, saldırıya uğradığını takipçilerine duyurdu. Saldırıyı öğrenen mahalle sakinleri, Alan'ın yanına koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Alan'ı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SEVENLERİ HASTANEYE KOŞTU Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Mahmut Alan'ın saldırıya uğradığını öğrenen yakınları ve sosyal medyadaki takipçileri, kısa sürede hastaneye akın etti. Yaklaşık 100 kişinin hastane önüne geldiği görüldü. Tomografi ve röntgen işlemleri tamamlanan Alan, hastane önüne çıkarak, kendisini ziyarete gelenlere iyi olduğunu söyledi. Alan, olaya ilişkin şunları söyledi: "Evimden çıktım. Eşimle birlikte aracıma doğru ilerliyordum. Elimde bazı malzemeler vardı. Araca bıraktığım sırada, yanımdan beyaz otomobil geçti. Tek kapısı açıktı. Araçtan inen, kapüşon takmış şekildeki tanımadığım kişiler, bana bir kağıt uzattı. Ben de onları polis sandım. Bana bir şey söyleyecekler sandım. 2 gün sonra Bolu Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili bir basın açıklamam olacaktı. Onun duyurusunu yapmıştım. Hiç konuşmadan 3 kişi direkt vurmaya başladı. Yere düştüm. Bir kişi telefonla çekim yapmaya başladı, diğer 3 kişi devamlı vurdu. Saldırı 5- 6 dakika sürdü. Bu sürede kim olduklarını göremedim; ama polisimiz, devletimiz büyük. 15 dakikada aracın cinsi, plakası bulundu. Polisimiz gereğini yapacaktır. Kim olduğunu bulacaklar. Benim kimse ile şahsi problemim yok. Benim problemim vatan hainleriyledir. Onların saldırı şekillerine benziyor. Arkadan saldırarak vurdular. 657'ye tabi, konuşamayan devletimin memurunun sesi olduğum için bana da böyle arkadan vuruyorlar. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Şu anda da tespit edildi. Ben evimin önünde yapılmasına üzüldüm. Her şeyim belli çağırıp, istediğinizi yapın. 2 gün sonraki açıklamama ben bu halde çıkacağım." Öte yandan polis ekipleri, saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin otomobilinin plakası ve modeli tespit edilirken, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.



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