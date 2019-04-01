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BBP Darende ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

BBP Darende ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya'nın Darende ilçesinde seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

BBP Darende Belediye Başkan adayı Hamit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

Oy kullanılan iki sandıkta geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini öne süren Demir, "Bir sandık şu anda teslim edilmemiş görünüyor. Mühürlenmemiş ağzı açık sandık yakaladık. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanarak hakkımızı arayacağız." dedi.

BBP Darende İlçe Başkanı Ali Gök de itiraz gerekçelerini açıklayan dilekçeyi Darende İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim ettiklerini anlatarak, "İki sandıkta oylarımızın yeniden sayılması için ve kaybolan sandığın bulunduğu mahallede yeniden seçim yapılması için dilekçe verdik. Oylarımızın bir kısmı geçersiz sayıldı. Bunların yeniden sayılmasını istiyoruz. " diye konuştu.

İtirazların değerlendirilme aşamasında olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
BBP Büyük Birlik Partisi Darende itiraz Malatya

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