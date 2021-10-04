BBP'den ayrılanlar yeni parti kuruyor

BBP’den istifa ederek 'Milli Yol Hareketi' isimli bir platform kuran ve öncülüğünü eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır'ın yaptığı grup, il gezilerine devam ediyor. 52'inci il olarak geldikleri Tekirdağ'da konuşan Çayır, "Son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz" diye konuştu.

"FARKLI KESİMLERİ DE İÇİNE ALAN BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ"

Daha yaşanabilir bir Türkiye ideali ile bir araya geldiklerini ifade eden Çayır, kendilerini şuan 'Milli Yol Hareketi' olarak ifade ettiklerini belirtti. Genel merkezlerinin Ankara İskitler'de olduğunu belirten Çayır, Alevilerden, sosyal demokratlardan ve ülkücüler başta olmak üzere farklı kesimleri içine alan bir yapı oluşturduklarını aktardı.

"81 İLİ BİTİRDİKTEN SONRA PARTİLEŞME KONUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ"

Çayır, 81 il gezisini bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarının düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceklerini açıkladı.



