BBP: Destici, Yazıcıoğlu davası sürecinin tüm aşamalarında yer aldı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, partilerinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'ta görülen duruşmada yaşananlar konusunda yazılı açıklama yaptı.

BBP Başkanlık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BBP Lideri Destici’nin dava sürecinin tüm aşamalarında yer aldığı ve sürecin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için her türlü imkanın sağlandığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Fakat bu dava sürecini gerek dışarıdan olsun gerekse içeriden olsun, sulandırma ve akamete uğratma gayretinde olan odaklarla işbirliği içerisinde olduğuna inandığımız bazı kimseler ise hiçbir zaman boş durmamışlardır. Şehit liderimizin dava sürecine destek olmak için mahkeme salonlarına dahi gitmeyen, zerre kadar katkısı olmayan, buna rağmen sanal ortamlarda klavye kahramanlığı ve dava adamlığı yapan gerçek hayatta karşılık bulamayan bazı tipler, sürece destek veriyoruz görüntüsü altında sürekli taşın altına elini koyan bizleri her türlü iftira ve karalamalarla itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır."

'BU BOYNUMUZUN BORCUDUR'

Açıklamada ayrıca BBP ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Birileri takipsizlik kararları verildiğinde tepkisiz kalıp, mahkemelere gelmeyen lakin takipsizlik kararları kaldırılıp soruşturmalar yeniden başlayınca harekete geçtiler. Belli ki son gelişmelerden ve bu dava sürecinin aydınlatılacak olmasından malum bazı çevreler epeyce rahatsız olmuştur. Ve kontrolleri altındaki bazı kişi ve çevreleri harekete geçirmişlerdir. Merhum liderimizin şehadetiyle alakalı hukuki sürecin sıhhati ve selameti için Büyük Birlik Partisi kurumsal yapısının gayretleri bundan sonrada azami şekilde sürdürülecektir. Bu boynumuzun borcudur. Büyük Birlik Partisi şahsi çıkarları için bu dava sürecini bile istismar etmekten çekinmeyen müfteri kişilerle ilişkisini zaten daha önce kesmiştir. Bunların herhangi bir şekilde partide resmi sıfatları yoktur."

