BBP: Destici, Yazıcıoğlu davası sürecinin tüm aşamalarında yer aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, partilerinin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş'ta görülen duruşmada yaşananlar konusunda yazılı açıklama yaptı.

BBP Başkanlık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BBP Lideri Destici’nin dava sürecinin tüm aşamalarında yer aldığı ve sürecin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için her türlü imkanın sağlandığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Fakat bu dava sürecini gerek dışarıdan olsun gerekse içeriden olsun, sulandırma ve akamete uğratma gayretinde olan odaklarla işbirliği içerisinde olduğuna inandığımız bazı kimseler ise hiçbir zaman boş durmamışlardır. Şehit liderimizin dava sürecine destek olmak için mahkeme salonlarına dahi gitmeyen, zerre kadar katkısı olmayan, buna rağmen sanal ortamlarda klavye kahramanlığı ve dava adamlığı yapan gerçek hayatta karşılık bulamayan bazı tipler, sürece destek veriyoruz görüntüsü altında sürekli taşın altına elini koyan bizleri her türlü iftira ve karalamalarla itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır."