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BBP Doğu Türkistan’ın yanında

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 10:50 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, "Tüm varlığımızla Doğu Türkistan’ın yanındayız" dedi.BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı Doğu Türkistan’ın kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı.12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Alfatlı, kurulduğu günden bu yana Çin Devleti tarafından, Doğu Türkistan’da Türkler’e akla hayale gelmedik zulümler, işkenceler yapıldığını söyledi.Son dönemlerde Çin Devleti’nin, Doğu Türkistanlı Türklerden yetişmiş olan aydın kesimindeki din alimi, araştırmacı, eğitimci, gazeteci ve yazarları hedefe alarak onları hapse attığını anlatan Alfatlı, "Bu konuda en hassas davranan BBPdir.

BBP Doğu Türkistan’ın yanında

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı, "Tüm varlığımızla Doğu Türkistan’ın yanındayız" dedi.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı Doğu Türkistan’ın kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı.
12 Kasım 1933 tarihinde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Alfatlı, kurulduğu günden bu yana Çin Devleti tarafından, Doğu Türkistan’da Türkler’e akla hayale gelmedik zulümler, işkenceler yapıldığını söyledi.
Son dönemlerde Çin Devleti’nin, Doğu Türkistanlı Türklerden yetişmiş olan aydın kesimindeki din alimi, araştırmacı, eğitimci, gazeteci ve yazarları hedefe alarak onları hapse attığını anlatan Alfatlı, "Bu konuda en hassas davranan BBPdir. Gerek İslam Dünyasının, gerekse ülkemizin Doğu Türkistan davasına kayıtsız ve sessiz kalmasına anlam veremiyoruz. Bu konuya en duyarlı parti Büyük Birlik Partisi’dir. Türk arıyorsanız Doğu Türkistanlılar Türk’tür, Müslüman arıyorsanız Doğu Türkistanlılar Müslümandır, İnsanlık arıyorsanız Doğu Türkistanlılar insandır" diye konuştu.
Alfatlı, Çin Devleti’nin yaptığı bu insanlık ayıbına karşı çıkmanın bir insanlık vazifesi olduğunu da hatırlatarak, "Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm insanlık bu barbarlığa karşı çıkmalı" şeklinde konuştu.

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