HABER

BBP Ekim Ayı Olağan MKYK Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:01 | Son Güncelleme

BBP Ekim Ayı Olağan MKYK Toplantısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ekim ayı Olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı yapıldı.

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıdan sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Müzakere edilen konular ve alınan kararlar sonuç bildirisiyle kayıt altına alındı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin belirlenen 9 farklı ilde, bu illere katılım için davet edilecek il teşkilatlarımızla birlikte, istişare ve değerlendirme toplantıları yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıların hazırlık ve icrası ile ilgilenecek Genel Başkan Yardımcılarımız ve MKYK üyelerimiz görevlendirilmiştir. Bir önceki MKYK toplantısında alınmış olan, teşkilat kongrelerinin hazırlanması ve icra edilmesi ile ilgili karar gereğince teşkilat başkanı tarafından bilgilendirme gerçekleştirildi ve tarihleri belirlenen teşkilatların kongrelerinin icra edilmesi ile ilgili hazırlıklar gözden geçirilerek, görevlendirmeler yapıldı.

Parti içinde ihtiyaç duyulan üç farklı alanda çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi, kurullarda görev yapacak arkadaşlar belirlenerek, çalışma yapılacak konu ve alanlar tevdi edildi. Ülkemiz siyaseti ile ilgili gündemde olan hususlarla ilgili değerlendirmelere geçildi."

Toplantıda, divan heyetinde boş bulunan üyeliklere MKYK üyeleri eğitimci Selim Şimşek ve Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı'nın atanmasına karar verildi.

MKYK yedek üyesi Ahmet Ulupınar ise asil üyeliğe kabul edildi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Rotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri bulduRotayı kaybeden dağcıları kurtarma ekipleri buldu
(Özel) 27 yaşındaki down sendromlu milli sporcunun hedefi Dünya şampiyonluğu(Özel) 27 yaşındaki down sendromlu milli sporcunun hedefi Dünya şampiyonluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP BBP Olağan MKYK Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

Fırat'ın doğusuna olası operasyonun adı 'Barış Pınarı' mı?

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.