Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "Kendilerini feminist olarak tanıtan bu güruh, ne hanımlarımızı, ne de Türkiye'nin milli ve İslami değerlerini temsil etmiyor. Tam tersine bu değerlere oldukça uzak bir yapıdır." dedi.

Kastamonu'da bir restoranda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Yelis, İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde, inançlara saygısızlık yapıldığını ifade etti.

Ahmet Yelis, şunları dile getirdi:

"Taksim'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan bir yürüyüşte inançlarımıza saygısızlık yapılmıştır. Kendilerini feminist olarak tanıtan bu güruh, ne hanımlarımızı, ne de Türkiye'nin milli ve İslami değerlerini temsil etmiyor. Tam tersine bu değerlere oldukça uzak bir yapıdır. Ezana karşı yapılan terbiyesizliği kınıyorum. Alperen Ocaklarımızın, gerekli duyarlılığı göstererek verdiği tepkiyi de tebrik ediyorum."

İnançlara saygılı olunması gerektiğini vurgulayan Yelis, "Türkiye'nin ihtiyacı, inançlara saygısızlık değildir. Türkiye'nin ihtiyacı bu milletin değerlerine sahip çıkmak ve biz olma ülküsünü hayata geçirmektir. Biz olmak ayrı ayrı değil, hep beraber birlik, beraberlik içinde yaşamayı gerektiren tezahürdür. Biz olmak, 'Birlikte çok güzelsin Türkiyem' diyebilmektir, inançlara saygılı olmaktır." diye konuştu.