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BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut’tan CHP’li Özel’e tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut'tan, CHP'li Özgür Özel'in sözlerine tepki geldi. Karabulut, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı’nın, partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut’tan CHP’li Özel’e tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı’nın, partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir. Özgür Özel’in bu cümleyi sarf ederken, yalan söylemesi bir tarafa Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nu da bilmediği anlaşılmaktadır" dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 22 Mayıs’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısını ibretle izlediklerini belirtti. Basın toplantısında BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin isminin geçmesi dolayısıyla bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu ifade eden Karabulut, "Öncelikle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı’nın, partisinden istifa ettirilerek başka bir partiden aday yapıldığı iddiası doğru değildir. Özgür Özel’in bu cümleyi sarf ederken, yalan söylemesi bir tarafa Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nu da bilmediği anlaşılmaktadır. Hatırlatalım. Sayın Genel Başkanımız, siyasi partilerin ittifak yapmasına imkan veren yasalar çerçevesinde, 17 arkadaşımızla birlikte Cumhur İttifakı’ndan aday olmuş, Büyük Birlik Partisi adı ve amblemiyle seçim çalışmalarını yürütmüş ve Büyük Birlik Partisi mensubu olarak milletvekili seçilmiştir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Özgür Özel gülünç bir şekilde, Genel Başkanımızla aynı statüde milletvekili seçilen sayın Demokrat Parti Genel Başkanı’nı da örnek verince aynı basın toplantısında kendi kendini tekzip etmiştir" diyen Karabulut, şunları kaydetti:

"Unuttuğu iki hususu ise kendisine biz hatırlatalım. Birincisi, 17 dakikalık basın toplantısının neredeyse tümünde, kınadığı, şikayet ettiği, ’siyasi ahlaksızlık’ olarak gösterdiği fiilin, aynen, bugün Meclis’te görev yapan, CHP’den seçilip Saadet Partisi’ne geçen milletvekillerini ve buna imkan hazırlayan kendi partisinin uyguladığı yöntemi tarif etmesidir. Özgür Özel ve CHP, millete siyasi ahlak dersi vermeye teşebbüs etmeden önce, acilen bu durumu izah etmelidir. İkinci konu, İyi Parti’nin seçimlere sokulması operasyonunu, millet iradesinin tecelli etmesi için gösterilen bir ’kahramanlık’ gibi anlatırlarken, CHP’nin, aynı seçimde kendisine siyasi duruş olarak daha yakın olan DSP’nin seçime girememesi için yaptıklarını yok farz etmesidir. İyi Parti’ye ağlatarak 15 vekil gönderen CHP nedense DSP için çok övünerek anlattığı demokrat tavrı göstermemiş ve DSP 2018 seçimlerine katılamamıştır. Bu da CHP’nin tavrının tamamen makyavelist ve pragmatist olduğunun açık göstergesidir. Herkes her şeyi biliyor. Hokkabazlık, kelimelerle demokratik tavır ve kahramanlık haline getirilemez. Büyük Birlik Partisi ise size malzeme olmayacak kadar düzgün bir geçmişe ve sicile sahiptir."

İHA

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