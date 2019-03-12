BBP Genel Başkanı Destici Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan destekli PKK, PYD ve YPG unsurları, Irak'ın kuzeyindeki sözde Kürdistan yapılanmasının terör uzantıları, başından beri Türkiye'nin bu bölgede olmasını kabul edemeyen emperyalistler bütün dönemin farklı silahlarını kullanarak saldırı içerisindedirler. Sadece renk ve boyut değiştirmişlerdir." dedi.

Destici, partisinin Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının her yerde yanlarında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Destici, Anadolu insanının bu durumun farkında olduğunu dile getirdi.

Bu zor şartlar düşünülerek sandıkta oy kullanılmasını isteyen Destici, herkesin önceliği olan ve olması gerekenin, devletin varlığı ile bütünlüğü, milletin istikbal ve istiklalini her şeyin üzerinde tutmak olduğunu ifade etti.

-"Sadece renk ve boyut değiştirmişlerdir"

Destici, Büyük Birlik Partisi olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde de hassasiyetlerini net olarak ortaya koyduklarını belirterek, şunları ifade etti: