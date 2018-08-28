BBP Genel Başkanı Destici, Amasya’da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Amasya'da, partisinin Merzifon İlçe Başkanı Kani Karakollukcuoğlu’nun annesinin cenaze törenine katıldı.
İlçedeki Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi görürken 73 yaşında vefat eden Kani Karakollukcuoğlu'nun annesi Türkan Karakollukcuoğlu için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.
Törene, ölen anne Karakollukcuoğlu'nun yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, MHP Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Saka ve vatandaşlar da katıldı.
Ölen anne Karakollukcuoğlu’nun cenazesi, törenin ardından Suluova Belediye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene katılan Destici, Karakollukcuoğlu ailesi üyelerine başsağlığı diledi.
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