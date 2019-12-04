HABER

BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını önerdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

"2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Bu hesaplamayla bu sene asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz" - "Buna artık bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz BBP olarak veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini, termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin bütçe artış oranıyla doğru orantılı olması gerektiğini belirterek, "2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birinci toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, geçen yıla göre bütçedeki artış oranını esas alarak asgari ücretin belirlenmesinin doğru olacağını söyledi.

Destici, şunları kaydetti:

"2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir. Asgari ücretlilerin de bundan istifade etmesi gerekir."

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ı da desteklediklerini belirten Destici, anlaşmanın birilerini çıldırttığını söyledi.

Destici, "Bu anlaşmanın mimarı olarak gördüğümüz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Dışişleri Bakanımızı ve diğer yetkililerimizi tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında, oradan asla bir adım geri atmama noktasında büyük bir kararlılık gösterilmiştir. Bu kararlılık sonuna kadar sürdürülmelidir. Çünkü biz hakkımızı istiyoruz, fazlasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Termik santrallerle ilgili düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesini de haklı ve doğru bulduklarını kaydeden Destici, santrallere 2013'ten bu yana çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler için süre verildiğini ifade etti.

Destici, yeni süre uzatımlarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını dile getirerek, "Buna artık bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz BBP olarak bu veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini doğru bulmuyoruz. Termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirler alınana kadar bu tesislerin çalışmasının durdurulması gerektiğine işaret eden Destici, tedbirler noktasında gerekirse devletin de destek verebileceğini söyledi.

Kamuoyunda "af" olarak gündeme gelen ceza indirimi konusunda da değerlendirmede bulunan Destici, şunları söyledi:

"Kişinin kişiye, ferdin ferde, kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı. Devlet buralarda bir af yetkisi ya da ceza indirimi yetkisi kullanmamalı. Devlet, kendisine karşı işlenen suçlarda bunu yapabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda bu olmaz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kul hakkıdır. Dolayısıyla biz buna asla onay vermiyoruz."

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Bakanı Pakdemirli’den tek tip sigara paketi açıklamasıBakanı Pakdemirli’den tek tip sigara paketi açıklaması
NATO Zirvesi başlıyorNATO Zirvesi başlıyor
Anahtar Kelimeler:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücret TBMM

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni Orta Asya'ya dayanıyor'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan NATO açıklaması

Zirve sürerken flaş NATO mesajı

TBMM Genel Kurulu'nda 'veto' tartışması! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Meclis yine karıştı! 'Ne menem bir şeydir bu ya!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Erdoğan liderler gayriresmi akşam yemeğine katıldı

Fahrettin Altun: NATO müttefikleri Türkiye'yi desteklemeli

Cumhurbaşkanlığından NATO açıklaması! 'Üzerinize düşeni yapın'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.