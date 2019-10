BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları toplantısına katıldı

"Vatandaşların bütün talepleri ziyadesiyle karşılanmış olacak"

Yönetimleri altında bulunan bütün vatandaşların yerel yönetimlerin yapması gereken işler hususunda bütün taleplerinin karşılanmış olacağını belirten Destici, “Bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte hem bugüne kadar yapmış oldukları hizmetleri değerlendirme hem de bundan sonraki çalışmalarla alakalı bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Seçildiklerinden dolayı ben öncelikle belediye başkanlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle yürütmüş oldukları başarılı çalışmadan dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu başarılı çalışmaları bu dönem boyunca artarak devam edecek ve milletimizin bizim yönetimimiz altında bulunan belediyelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yerel yönetimlerin yapması gereken işler hususunda bütün talepleri ziyadesiyle karşılanmış olacak” diye konuştu.

"Her türlü katkıyı sunacağız"

Destici, “Tabii önümüzde bir yerel yönetimler yasası var. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi olarak yakında Meclise girecek olan taslak metin üzerinde de bir çalışma yürütüyoruz. Daha önce de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Özhaseki Bey’le yaptığımız görüşmede bu taslak metni bizlere kendileri sundular. Bu taslak metin üzerinde de biz arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün burada belediye başkanlarımızla birlikte bu taslak metini değerlendireceğiz ve bu anlamda da biz kendi fikirlerimizi, düşüncelerimizi kendilerine ileteceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getireceğiz, kamuoyunda dile getireceğiz. Türkiye’de yerel yönetimlerin problemlerinin çözümlenmesi noktasında ve bundan sonraki süreçte hizmetlerin yerinden daha hızlı bir şekilde yerine getirilmesi noktasında da her türlü görüşümüzü ortaya koyacağız hem de bunun sağlanması her türlü katkıyı sunacağız” şeklinde konuştu.