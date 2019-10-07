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BBP Genel Başkanı Destici: “Birlik olmalıyız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret etti. Suriye’nin kuzeyine yapılacak Barış Pınarı operasyonu öncesi ABD askerlerinin çekilmesini değerlendiren Destici, “Hükümet çok doğru ve kararlı bir politika izliyor. Bu zor süreçte içeride birliği sağlamamız önemli” dedi.
Suriye’nin kuzeyindeki ABD üsleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Türkiye’yi rahatsız eden unsurların başında geldiğini, PKK/YPG teröristlerinin buradan eğitildiğini belirten Destici, bu faaliyete son verilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Fırat’ın doğusuna düzenlenecek bir operasyonun artık bir zorunluluk olduğunu ve parti olarak tam destek verdiklerini kaydeden Destici, “Türkiye ciddi tehditler altındadır. ABD bu bölgede Kürtlerin ya da Arapların haklarını korumak için bulunmuyor. İsrail’in güvenliğinin yanı sıra Suriye’nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz’deki zengin hidrokarbon yatakları üzerine planlamalar yapıldığı çok açık. Zor bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte içeride birlik halinde olmamız çok önemli. Mutlaka bunu sağlamalıyız. Yoksa Allah korusun ciddi bir çatlak oluşabilir. Hükümet gerek Suriye konusunda, gerek uluslararası arenada çok doğru ve kararlı bir dış politika izliyor” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmede Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı’nın yerli ve milli yayınlarını takdirle takip ettiklerini de belirtti.
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise 50. yaşına hazırlanan Türkiye Gazetesi başta olmak üzere İhlas Medya’nın her zaman devletin ve milletin yanında olduğunu ifade etti.
Ziyarette BBP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Yelis ve Selim Şimşek’in yanı sıra BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni A. Ercan Seki ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da hazır bulundu.

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