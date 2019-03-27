HABER

BBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın.

BBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağız

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin il başkanlığı tarafından 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anmak için düzenlediği programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Destici'nin yanı sıra İl Başkanı Uğur Bulut, Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve partililer katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda düzenlenen tiyatro gösterisi ile Çanakkale şehitleri de anıldı.
'BU HESABI AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'
Anma programında partililere hitap eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu yaşamış olmak, anlamış olmak ve yaşadığı süreç içerisinde onunla beraber olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hukuki sürecini takip ettiklerini belirterek, "Şehitlerimiz emin olsunlar ki onların geride bıraktığı dava arkadaşları, Büyük Birlik hareketinin mensupları ve alperenler onları unutmadı, unutmayacak ve asla unutturmayacaktır. Onların davalarını yaşatacağız. Dünden, bugünden ve yarınlara inşallah daha güçlü bir şekilde bu emaneti taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Elhamdülillah işte yol almaya başladık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda üst dereceli 9 memurla ilgili verilen takipsizlik kararını verilen görüşmeler neticesinde kaldırttık. İddianame hazırlandı. Şu anda o 9 kişi yargılanmaya başladı. Göksun'da helikopterin üzerindeki cihazları söken sanıklar vardı. Bizi oraya müdahil dahi etmemişlerdi. Bu dönem de yine bizim girişimlerimizle hem aileler, hem de partimiz bu davaya müdahil oldu ve iki mahkemeyi de avukatlarımız takip ediyorlar. Son olarak Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da yine bizim girişimlerimizle kaldırıldı. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler" dedi.

FOTOĞRAFLI

BBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağızBBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağızBBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağızBBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağız

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (3)Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Eşi yataktan iç çamaşırlı halini paylaştı

Eşi yataktan iç çamaşırlı halini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.