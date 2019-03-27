BBP Genel Başkanı Destici: Bu hesabı ahirete bırakmayacağız

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının davasının peşini bırakmayacaklarını belirterek "Kimsenin şüphesi olmasın. Bu hesabı ahirete bırakmayacağız. Bizim hassasiyetimiz hukuk içerisinde bunu çözmektir. Bu işte hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar yargı önüne çıkacak ve hesabını verecekler" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin il başkanlığı tarafından 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden merhum kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile dönemin İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anmak için düzenlediği programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Destici'nin yanı sıra İl Başkanı Uğur Bulut, Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve partililer katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda düzenlenen tiyatro gösterisi ile Çanakkale şehitleri de anıldı.