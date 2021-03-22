BBP Genel Başkanı Destici'den flaş 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında su tüketimine dikkat çeken Muhmut Arslan, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında her etkinliği fidan sertifikası ile yaptıklarını dile getirdi. Su konusunda yaptıkları çalışma olan Su Hakkı Raporu’nun da özetini Mustafa Destici’ye sunan Mahmut Arslan bu konuda ki yardımlarından dolayı Destici’ye teşekkür etti. BBP Genel Başkanı Destici ziyaretin ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'BİZ SAPKINLARA EVET DİYEMEYİZ'

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendiren Destici, “Biz 2011-2012’de de bu anlaşmanın yanlış olduğunu ifade ettik. Şunu çok net söyleyeyim İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olmak demek ya da oradan çıkılması demek kadına şiddeti onaylamak anlamına gelmez. Bazı çevreler bunu kasıtlı olarak söylüyorlar. Bizleri bununla itham ediyorlar. Bu büyük bir yalandır, büyük bir iftiradır, gayri ahlaki bir ithamdır ve büyük bir hayasızlıktır. Bizim İstanbul Sözleşmesine Karşı olmamızın sebebi, bu sözleşmede bizim değerlerimizi, kültürümüzü inancımızı ahlakımızı yok saymasıdır. Biz Batı değiliz bizim farklı bir kültürümüz ve inancımız var. Biz cinsiyetsizliği kabul edemeyiz, biz özgürlük adı altında sapkınlıklara evet diyemeyiz.