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BBP Genel Başkanı Destici: “Görünen odur ki iletişimde kalmak bazılarının hesaplarını bozmuştur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretine ilişkin, “Görünen odur ki iletişimde kalmak bazılarının hesaplarını bozmuştur” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, “Cumhurbaşkanımızın geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ziyaretine ilişkin, “Görünen odur ki iletişimde kalmak bazılarının hesaplarını bozmuştur” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretini değerlendiren Destici, “Cumhurbaşkanımızın geniş bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri ziyareti bütün engellemelere rağmen gerçekleştirilmiştir. Tek başına bu bile başarıdır. Çünkü meseleleri ancak konuşarak çözebilirsiniz. Kaldı ki son dönemlerde hasmane tutumlarını unutmamak kaydıyla söz konusu olan yıllardır stratejik ortak-müttefik olarak tanımlanan NATO müttefikimiz Washington’dur. Görünen odur ki iletişimde kalmak bazılarının hesaplarını bozmuştur” ifadelerini kullandı.
Destici, “Öncelikle Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı’na üslubu ve içeriğiyle eleştiri konusu olan mektubunu diplomatik bir dille takdim etmiştir. İki ülke liderleri, aralarında geliştirdikleri özel ilişkiyi ülkelerinin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak, tek başına kazanmaktan çok uzlaşmak ve birlikte kazanmak için kullanmışlardır. Medya ve siyaset baskısı altında bunu da başarı hanesine yazmak gerekir” diye konuştu.
"S-400’ler konusunda defterin kapanmadığı ’bu konuda çalışılacak’ ifadeleriyle somutlaşmıştır" diyen Destici, “Türkiye, savunmasını ve güvenliğini sağlamak için kararlılığını ortaya koymuştur. F-35’ler için de görüşmeler sürecektir. Nasıl bir çözüm bulunacak sorusunun cevabı netleşmese de bir şekilde orta noktada buluşmanın iki ülkenin de yararına olacağına liderlerin inandığı böylece ortaya çıkmıştır. Bu görüşme Kürtler ile terör örgütü PKK-YPG yapılanmasının farklı olduğu, terör örgütünün Kürtleri asla temsil etmediği yönündeki görüşlerimizi kayda geçirmek, muhatabımıza Amerikan ve dünya kamuoyuna ifade etmek açısından da bizce faydalı olmuştur. Türkiye, tezlerini delilleriyle masaya koymuştur” şeklinde konuştu.
FETÖ ve yaptırımlarla ilgili ise Destici, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye tezlerini, haklılığını üzerine basa basa dile getirmiştir. Bu mücadeleler uzun solukludur ve boşluk bırakmadan devam etmeyi gerektirir. Öyle de olmuş Amerikan Başkanı’na belki kendi ekibi tarafından anlatılmayan gerçekler ilk ağızdan ifade edilmiştir. Yaptırımlar konusu en azından şimdilik devreden çıkmış, bunun yerine ticaret hacminin 4 katına yani 100 milyar dolara yükseltilmesi konusunda karşılıklı beyanlar olmuştur. Cumhurbaşkanımız ile görüşen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Amerikan Senatosu’nda konuya ilişkin bir tasarının gündeme alınmasını zirveden sadece birkaç saat sonra bloke etmiştir.”

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