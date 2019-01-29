BBP Genel Başkanı Destici: “HDP’nin güçlü olduğu seçim çevrelerinde karşısında hangi aday güçlü ise onu desteklemeliyiz”

HDP’nin ve PKK’nın güçlü olduğu seçim çevrelerinde karşısındaki en güçlü adayın desteklenmesi gerektiğini belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin belediyecilik anlayışıyla da milletin tanışma vaktinin geldiğini söyledi.

BBP Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yerel seçimler istişare toplantısına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partililere seslendi. Tecrübeli bir siyasi parti olduklarını ifade eden Destici, “Önümüzdeki yerel seçimlere de bu tecrübemizi ve güçlü kadromuzu yansıtacağız. Önümüzdeki yerel seçimler partiye gönül verenlerin gayretiyle ve bizi sevenlerin duasıyla Büyük Birlik Partisi için bir şahlanış ve zafer olacaktır. Tüm seçim çevrelerinde teşkilatımız ve arkadaşlarımız titiz bir çalışma yürütmektedir. BBP büyükşehirlerde ve geriye kalan 51 ilde inşallah seçimlerde kendi adıyla kendi amblemiyle var olacaktır. Ayrıca bu süre içerisinde yine Cumhur İttifakı’nın ruhuna bağlı olduğumuzu hatırlatmak isterim. BBP illa ben kazanayım anlayışıyla hareket etmemiştir. BBP önce ülkem, devletim, milletim ve insanım kazansın şiarıyla hareket etmiştir. Bundan sonra da ‘her yol mubah, ben kazanayım’ anlayışı bizim anlayışımız olmayacaktır. Doğru olanı yapma gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da doğru olanı yapacağız. Onun için biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle ‘HDP’nin ve PKK’nın güçlü olduğu seçim çevrelerinde onun karşısında hangi aday güçlüyse hepimizin onu desteklemesi gerekiyor’ dedik. AK Parti, MHP veya BBP hiç fark etmez. Ama herkesten aynı özveriyi göremediğimizi ifade etmek istiyorum. Bizim bu hassasiyetimiz milletimizin beklentisidir. Biz bu hassasiyeti sonuna kadar devam edeceğiz. Belediye başkanlıklarında bugüne kadar olduğu gibi BBP asla bölen olmamıştır. BBP’nin belediyecilik anlayışıyla milletimizin tanışma vakti de gelmiştir” dedi.

ABD ile birlikte veya onun yanında saf tutmuş emperyalist güçlerle birlikte tampon bölge kurulmasına karşı olduklarını dile getiren Destici, “Biz kuracaksak bunu kendimiz kurmalıyız. Çünkü geçmişte bunu gördük. Kurulan bölge, ABD’nin çekiç gücü altında teröristlerin beslendiği alana döndü. ABD şimdi aynı şeyi Suriye’nin kuzeyinde yapmayı hedefliyor. Türkiye, ABD’nin oyununa gelmemelidir” şeklinde konuştu.

Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.

