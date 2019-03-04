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BBP Genel Başkanı Destici: "HDP’ye verilen seçim yardımı Kandil’e gidiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’ye seçim yardımı verilmesini eleştirerek, “Siz bir yandan terörle mücadele edeceksiniz; bir yandan da bunların siyasi uzantılarına ‘Al bunu Kandil’e gönder’ diye 95 milyon seçim yardımı vereceksiniz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP’ye seçim yardımı verilmesini eleştirerek, “Siz bir yandan terörle mücadele edeceksiniz; bir yandan da bunların siyasi uzantılarına ‘Al bunu Kandil’e gönder’ diye 95 milyon seçim yardımı vereceksiniz. Bu benim yüreğimi dağlıyor” dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı İbrahim Alagöz’ün seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Alandaki partililere hitap eden Destici, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Devletimizin bekasını ilgilendiren, ülkemizin bütünlüğünü bozabilecek bölücüler, hainler, emperyalist ve siyonistler durmuyor. Milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor. Bizim buna karşı en büyük silahımız Büyük Birlik’tir. Bunu kimsenin bozmasına Allah’ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Siyasi bölücülere karşı hepimizin birlik olma şartı vardır. Biz, çözüm sürecinde PKK’nın asla muhatap alınmaması gerektiğini ifade ettik. BBP olarak siyasi bölücülüğün, ülkemiz ve milletimiz için en büyük tehdit olduğunu öngörerek devletin bekasını da öne koyarak PKK’nın siyasi uzantılarının belediyeyi kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadık. BBP dışında bu hassasiyeti taşıyan ikinci bir parti görmedik. Üç oy, bir belediye daha fazla kazanayım anlayışı doğru bir anlayış değildir. Bizim siyasetteki gayemiz, Allah’ın rızasını kazanmak ve bu millete hizmet etmektir" diye konuştu.
Bir seçime daha girdiklerini ve doğru olanın seçime giden 12 partinin aldığı oya göre bir hazine yardımı yapmak olduğunu ifade eden Destici, "Beni burada üzen siyasi bölücülere, vatan hainlerine devletin kasasından diğer dört partinin de onayı ile 95 milyon verilmiş olmasıdır. Benim yüreğimi dağlayan budur. Siz bir taraftan terörle mücadele diyeceksiniz; Mehmetçik ve özel harekatçılarımız canını verecek siz de tutacaksınız onların siyasi uzantılarına ‘Al bunu Kandil’e gönder’ diye 95 milyon para vereceksiniz. Bunun derhal kesilmesi lazım. Bize verilmiş verilmemiş derdinde değiliz. Biz, 26 yıldır sizlerin duası, sizlerin desteği ile siyaset yapıyoruz. Biz, inandık ve inandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.
Destici, daha sonra seçim irtibat bürosunun açılış kurdelesini kesti.

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