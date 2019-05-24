BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleriyle iftar yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli bölgesindeki peşmerge saldırılarının ya da sızmalarının yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Orada bir Türkmen kıyımına bir daha tahammülümüz yok." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin iftar davetine katıldı.

Destici, dernek binasında düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği iftar yemeğinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Kerkük'te, Telafer'de, Tuzhurmatu'da bir iftar sofrasına oturmuş gibi hissettiğini ifade etti.

Irak Türkleriyle Kerkük'te, Telafer'de, Tuzhurmatu'da iftar yapacakları günlerin yakın olduğunu dile getiren Destici, "İnşallah, oralarda da oturacağımız iftar dönemleri de yakın zamanlarda olur. Rabbim bizlere oralarda bayram yapmayı da nasip eder." diye konuştu.

Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Kırım'da Kafkaslar'da, Suriye'de ve Irak'ta zulüm, kan ve gözyaşının devam ettiğini hatırlatan Destici, birlik ve beraberliğin oradaki insanların kurtuluşu olacağına dikkati çekti.