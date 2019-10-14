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BBP Genel Başkanı Destici: “KKTC sözde cumhurbaşkanı azledilmelidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 00:04 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanının acilen azledilmesi gerektiğini söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözlerine tepki gösteren BBP Genel Başkanı Destici, “Hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC’nin sözde cumhurbaşkanının artık ne Türkiye, ne Türk milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanının acilen azledilmesi gerektiğini söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözlerine tepki gösteren BBP Genel Başkanı Destici, “Hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC’nin sözde cumhurbaşkanının artık ne Türkiye, ne Türk milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir” dedi.

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