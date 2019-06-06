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BBP Genel Başkanı Destici, liderlerin bayramını tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
BBP lideri Mustafa Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı telefonla arayarak kendilerinin, ailelerinin ve camialarının bayramını tebrik etti. Görüşmelerde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

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