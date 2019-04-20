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BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:39 | Son Güncelleme

Destici, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin'in kızının düğününe katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Konya İl Başkanı Osman Seçgin'in kızının düğününde nikah şahitliği yaptı.

Destici, Osman Seçgin'in kızı Merve Seçgin ile Mustafa Çoban'ın düğününe katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Mustafa Destici ile Osman Çakıcı yaptı.

Destici, buradaki konuşmasında, Osman Seçgin'in mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Sadece il başkanımız değil onun ötesinde arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz olan Osman Seçgin'in kızı Merve, şu anda Mustafa'nın eşi oldu. Bu mutlu günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu nikah akdine şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Rabbim öncelikle bu iki gencimize Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin, Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer validemizin, Hazreti Muhammed Mustafa ile Hazreti Hatice validemizin iki cihan saadetini nasip etsin. Allah, kendilerini bir yastıkta kocatsın. Rabbim her daim mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat versin. Bu evlilikten kendilerine, vatanımıza, milletimize, dinimize ve devletimize hayırlı ve sağlıklı çocuklar nasip etsin. Burada bulunan bekar kardeşlerimizin de darısı başına, hayırlı olsun."

Destici, evlilik cüzdanını geline verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici nikah töreni

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