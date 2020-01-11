BBP Genel Başkanı Destici Ordu'da incelemelerde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ordu Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama alanında incelemelerde bulundu.

Destici, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından alanda katı atık depolanmasının sonlandırılmasını isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu konunun siyasi parti meselesi olmadığını vurgulayan Destici, "Burada bir yanlış var. Bu yanlışın düzeltilmesi için buradayız. Düzeltilene kadar da bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bölgedeki çevre sorununun çözümlenmesi gerektiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Burada projeye uygun hareket edilmediği, depolamanın düzenli olarak yapılmadığı, ayrıştırma yapılmadan gelişigüzel çöplerin getirilerek döküldüğü aşikar. Bu vahşi depolamadan dolayı doğayı katlediyoruz. Çevrenin katledilmesi, insan sağlığını tehdit ediyor. Sadece burada yaşayan vatandaşların sağlığı değil, bu çöpün pislikleri sulara karışıyor. Çaybaşı, İkizce ve Ünye'de içme sularında da bunların sonuçları ile karşı karşıya kalacağız. Onun için buraya bir an önce çözüm bulunmasını arzu ediyoruz."