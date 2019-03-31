BBP Genel Başkanı Destici oyunu kullandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlerin huzur ve barış içerisinde tamamlanmasını temenni ederek, "Artık söz milletin, milletin sözü de bizim başımızın tacıdır. Sandıktan ne çıkacaksa o hepimizin kabulüdür." dedi.

Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Keçiören'deki Uygur Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ne eşi Şükriye Destici, kızı Özgül Hilal ve oğlu Alperen ile geldi.

Nüfus cüzdanı bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından 3226 numaralı sandıkta oyunu kullanan Destici, bir süre sandık görevlileri ve seçmenlerle sohbet etti.

Destici, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimlerin barış ve huzur içinde tamamlanması temennisinde bulunan Destici, "Artık söz milletin, milletin sözü de bizim başımızın tacıdır. Sandıktan ne çıkacaksa o hepimizin kabulüdür. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

BBP olarak yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini hatırlatan Destici, bir ay içerisinde 50 miting, 20 aday tanıtım toplantısı yaptıklarını ifade etti.