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BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Dünyanın farklı ülkelerinde 7 şiddetindeki bir depremde dahi binalar çökmezken, İstanbul'un göbeğinde bir bina durup dururken neden çöker? Demek ki orada bir yanlış uygulama, rant, fazla yapılmış kat var. Demek ki projesinden imarına, yapımına, denetimine kadar burada bir eksiklik, hata var"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'un Kartal ilçesinde bina çökmesine ilişkin, "Dünyanın farklı ülkelerinde 7 şiddetindeki bir depremde dahi binalar çökmezken, İstanbul'un göbeğinde bir bina durup dururken neden çöker? Demek ki orada bir yanlış uygulama, rant, fazla yapılmış kat var. Demek ki projesinden imarına, yapımına, denetimine kadar burada bir eksiklik, hata var." dedi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Destici, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Binanın neden çöktüğünün araştırılması gerektiğini belirten Destici, "Dünyanın farklı ülkelerinde 7 şiddetindeki bir depremde dahi binalar çökmezken, İstanbul'un göbeğinde bir bina durup dururken neden çöker? Demek ki orada bir yanlış uygulama, rant, fazla yapılmış kat var. Demek ki projesinden imarına, yapımına, denetimine kadar burada bir eksiklik, hata var. Dolayısıyla bu hatanın, noksanlığın sorumlusu olan herkesin başta aşağıya bunun hesabı vermesi, hukuk önüne çıkması gerekmektedir." diye konuştu.

Destici, olayın üzerinin kapatılmaması ve Türkiye gündeminin dışına çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, "İmar Barışı" düzenlemesine eleştirilerde bulundu.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara da değinen Destici, yaklaşık 2 yıldır tutulduğu hapishanede hayatını kaybeden halk ozanı Abdürehim Heyit'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Doğu Türkistan'da zulüm devam ettiği sürece, 'Zulüm var, zulmü durdurun, zulüm dursun.' demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Destici, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz." şeklindeki açıklaması için teşekkür ederek, "Bu açıklama için teşekkür ediyorum ama yeterli bulmuyorum. Bu açıklamalar sürekli olmalı." dedi.

- "Terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdik"

BBP Genel Başkanı Destici, terörle mücadelenin devletin en önemli meselelerinden biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişten beri terörle mücadeleye sonuna kadar destek verdik ama maalesef geçmiş dönemlerde bazı noktalarda eksik yapıldı, o zaman da 'Eksik, yanlış, bunun doğrusunu yapın.' dedik. Hükümet terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele veriyor. Bunu doğru buluyoruz, sonuna kadar destekliyoruz. Sadece içeride değil, özellikle dış harekatlar çok önemli ve bunların da sürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye, hiç beklemeden Fırat'ın doğusuna hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyini kapsayacak güçlü harekat başlatmalı ve o bölgeden teröristleri temizlemelidir. Bu yapılmadan bize rahat yok. Bugün yapmazsak yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız."

Destici, konuşmasında partisinin yerel seçim kampanyasında yer alan maddeleri tekrarladı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sakarya

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