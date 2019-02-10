BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'un Kartal ilçesinde bina çökmesine ilişkin, "Dünyanın farklı ülkelerinde 7 şiddetindeki bir depremde dahi binalar çökmezken, İstanbul'un göbeğinde bir bina durup dururken neden çöker? Demek ki orada bir yanlış uygulama, rant, fazla yapılmış kat var. Demek ki projesinden imarına, yapımına, denetimine kadar burada bir eksiklik, hata var." dedi.

Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Destici, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Binanın neden çöktüğünün araştırılması gerektiğini belirten Destici, "Dünyanın farklı ülkelerinde 7 şiddetindeki bir depremde dahi binalar çökmezken, İstanbul'un göbeğinde bir bina durup dururken neden çöker? Demek ki orada bir yanlış uygulama, rant, fazla yapılmış kat var. Demek ki projesinden imarına, yapımına, denetimine kadar burada bir eksiklik, hata var. Dolayısıyla bu hatanın, noksanlığın sorumlusu olan herkesin başta aşağıya bunun hesabı vermesi, hukuk önüne çıkması gerekmektedir." diye konuştu.