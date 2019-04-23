BBP Genel Başkanı Destici: Saldırıyı kabul etmiyor, reddediyoruz

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesi'ne geçen Destici, yol boyunca Oltuluları selamladı. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum’umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi’nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

İNŞALLAH BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyorum Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur, hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir, söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz. Ülkemiz adına iyi olmuyor, demokrasi adına iyi olmuyor, toplumumuz adına iyi olmuyor" diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi: