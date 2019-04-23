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BBP Genel Başkanı Destici: Saldırıyı kabul etmiyor, reddediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 01:52 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadığını söyledi.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Saldırıyı kabul etmediklerini belirten Destici, "Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur. Hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzurum’un Oltu İlçe Belediyesi’ni yüzde 55,73’lük oy oranıyla kazanan Necmettin Taşçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ağrı’dan karayoluyla Oltu’ya gelen Destici’yi ilçe girişinde yüzlerce kişi karşıladı. Konvoyunu durdurarak kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Destici, daha sonra İlçe Kaymakamlığı'na geçti. İlk ziyaretini Oltu Kaymakamı Şenol Turan’a yapan Destici, ilçe hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Turan, ziyaret anısına Destici’ye Oltu Taşı tespih hediye etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından yaya olarak Oltu Belediyesi'ne geçen Destici, yol boyunca Oltuluları selamladı. Belediye girişinde yüzlerce kişi tarafından çiçeklerle karşılanan Destici, yaptığı açıklamada, "Tarihi, kültürel mirası, insanının yapısı, Dadaşların mertliği yiğitliği takdire şayandır. Tabi Oltu da Erzurum’umuzun adeta yıldızı. Dolayısıyla Oltu Belediyesi’nin, Oltulu kardeşlerimiz tarafından Necmettin Taşçı başkanımızın şahsında bize tevdii edilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Onun için bütün Oltulu kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

İNŞALLAH BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMAZ

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin bunun karşısındayız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun diyorum Türk’ün, Müslüman’ın, Anadolu insanının töresinde cenazeye gelen birisine saldırı yoktur, hele bu şehit cenazesi ise hiç yoktur. Şehit hepimizin şehididir, söylemlerini beğenmeyebilirsiniz, eylemlerini beğenmeyebilirsiniz bunlar başka bir şeydir. Hiçbir mazeret veya hiçbir gerekçe bu saldırıyı meşrulaştıramaz. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İnşallah bir daha buna benzer ülkemizde bir şey yaşanmaz. Ülkemiz adına iyi olmuyor, demokrasi adına iyi olmuyor, toplumumuz adına iyi olmuyor" diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ SOYKIRIM YAPMADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayan Destici, 24 Nisan sözde soykırım iddialarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Destici, konuşmasında şunları söyledi:

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugünde millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız."

BBP Lideri Destici, belediye ziyareti sonrası Tortum ilçesine gitti.

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