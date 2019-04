BBP Genel Başkanı Destici: Saldırıyı kabul etmiyor, reddediyoruz

"24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarının her yıl olduğu gibi dillendirileceği bir gün. ABD’den başlayalım, Avrupa’nın çeşitli senatolarında meclislerinde yine Türkiye’yi karalama kampanyaları. Bu aziz, kahraman, merhametli her dinden her kökenden insana hoş görülü olmuş, yüz yıllarca kendi topraklarında komşu olarak görmüş yaşamış Türk Milletine karşı yine karalama kampanyası başlatacaklar. Hem de kendi tarihlerindeki katliamlara, soykırımlara bakmadan, onları unutturarak yapmaya çalışacaklar. Lakin biz dün olduğu gibi bugünde millet olarak bunlara pabuç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız, biz Müslüman Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde, hangi kökene ve dini inancı ne olursa olsun hiçbir millet ya da topluluğa karşı soykırım yapmadı, yapmayız. Biz en güçlü olduğumuz dönemlerde yapmadık. Şayet biz bunları yapmış olsaydık bugün Balkanlarda Türk kimliğinden yada Müslüman kimliğinden başka kimse olmazdı. Ya da Anadolu topraklarında. Onun için biz bunları biliyoruz. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Erzurum bu anlamda mücadeleyi vermiş bir şehrimiz. Bu şehirde o dönemlerde yaşayan insanlar büyük acılar yaşamışlar, vatanlarını evlerini barklarını yurtlarını korumuşlar. Bundan sonra aynı inançla, aynı azimle inşallah hep birlikte ülkemizin bütünlüğü Milletimizin İstikbali için çalışacağız."

BBP Lideri Destici, belediye ziyareti sonrası Tortum ilçesine gitti.