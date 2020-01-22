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  4. Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yeni bir din oluşturma çabası içinde olduklarını iddia ederek, 'Kendileri ateist olan, bölücü olan PKK’lı olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bunu yürütüyor' dedi.

Mustafa Destici'den 'yeni din' tepkisi: Herkes uzak dursun

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ DİN OLUŞTURMA ÇABALARI" TEPKİSİ

Almanya hükümeti başta olmak üzere bazı Avrupa üyesi ülkelerin Türkiye’de yeni bir din oluşturma çabaları olduğunu söyleyen Destici, “Kendileri ateist olan, bölücü olan PKK’lı olan ama kendilerini Alevi olarak niteleyerek meşrulaştırmaya çalışan bir grup üzerinden bunu yürütüyor. Bu Almanya’nın çabalarına Türkiye içindeki bazı siyasi partiler de alet olmuş vaziyette. Ben herkesin bundan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Bu Türkiye’yi karıştırmak isteyenlerin bir oyunudur. Bu tezgaha düşmemek gerekir” dedi.

ÇİN'DEN YAYILAN GİZEMLİ VİRÜS

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan bir virüsün olduğunu hatırlatan Destici, “Sağlık Bakanımız, Türkiye’de bu virüse rastlanmadığını ve çalışmalar yapıldığını ifade ettiler. Bu konuda Türkiye’de bütün önlemlerin alınmasının altını çiziyoruz. İnşallah ülkemiz böyle bir virüsle karşı karşıya kalmaz. Bütün dünya insanının bu tür hastalıklarla karşı karşıya kalmamasını arzu ediyoruz. Birileri çıkıyor hala Çin in Doğu Türkistan’a zulüm etmediğini söylüyor. Madem işkence yok ben niye uçağa binip Doğu Türkistan’a gidemiyorum? Büyükelçisi beni ziyaret etti, ona da söyledim. Bizim gerçekle karşılaşacağımızı biliyorlar. Biz Çin Komünist Partisi’nin tiyatro gibi sahnelediği toplantı ile yetinmeyeceğiz. Çin zulüm yapmıyor diyenler şunu akıllarından çıkamasınlar; Doğu Türkistan bir Türk yurdudur ve Çin tarafından işgal edilmiş topraklardır. Çin işgal ettiği topraklardan çıksın istiyoruz. Kimse bize masal anlatmasın, biz biliyoruz orada neler olduğunu. Çin’in masum insanları virüsten kurtulsun ama diğerleri de zulme son versin” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici Almanya PKK Avrupa

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