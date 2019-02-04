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BBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

 BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'da

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Turgutlu eski belediye binası önünde BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, BBP Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan ve partililer tarafından karşılandı. Destici, beraberindekilerle Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek partisinin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan'ın seçim bürosunu ziyaret etti. Bulvar üzerindeki esnafla görüşen Destici, vatandaşlara karanfil dağıttı. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'ın seçim bürosunun önünden geçen Destici'ye, Akın tarafından bir buket çiçek verildi. Akın'a teşekkür eden Destici, seçimin hayırlı olmasını diledi. Destici, partisinin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan ve CHP'nin başkan adayı Akın'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Destici, öğle namazının ardından partisinin ilçe başkan adayı Serhat Orhan'ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

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BBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'daBBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'daBBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'daBBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'da

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