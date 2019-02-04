BBP Genel Başkanı Destici Turgutlu'da

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Turgutlu eski belediye binası önünde BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay, BBP Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan ve partililer tarafından karşılandı. Destici, beraberindekilerle Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek partisinin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan'ın seçim bürosunu ziyaret etti. Bulvar üzerindeki esnafla görüşen Destici, vatandaşlara karanfil dağıttı. CHP Turgutlu Belediye Başkan adayı Çetin Akın'ın seçim bürosunun önünden geçen Destici'ye, Akın tarafından bir buket çiçek verildi. Akın'a teşekkür eden Destici, seçimin hayırlı olmasını diledi. Destici, partisinin Turgutlu Belediye Başkan adayı Serhat Orhan ve CHP'nin başkan adayı Akın'la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Destici, öğle namazının ardından partisinin ilçe başkan adayı Serhat Orhan'ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
FOTOĞRAFLI
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor