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BBP Genel Başkanı Destici: “Türk metal sanayicileri otomobile, traktöre yaptığı zammı işçiye de versin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı makamında ziyaret etti.Destici, ziyarette işçinin hakkının verilmesi gerektiğini belirterek, “Bizim işverenlere tavsiyemiz şudur.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ı makamında ziyaret etti.
Destici, ziyarette işçinin hakkının verilmesi gerektiğini belirterek, “Bizim işverenlere tavsiyemiz şudur. Lokavt kararından vazgeçin ve işçinin hakkını verin. Kendi ürünlerinize ne kadar zam yaptıysanız o zam oranı kadar da işçiye zam verin yeter, biz başka bir şey istemiyoruz. Mağazalarınızda sattığınız arabalara, gaza, otomobile, traktöre ne kadar zam geldiyse yani bu işçilerin çalıştığı ve ürettikleri ürünlere ne kadar zam yaptıysanız işçiye de o kadar zam verin. Sen kendin vatandaşa yapacaksın zammı ama işçiye gelince yüzde 8 teklif edeceksin. Burada adalet nerede? Burada vicdan nerede?” dedi.
Çalışma hayatı ve sendikal konuların değerlendirildiği ziyarette Genel Başkan Pevrul Kavlak, Destici’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Metal’in işveren sendikası Madeni Eşya İşverenleri Sendikası ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi süreci hakkında bilgi verdi.
Ziyarette BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Uysal Altundağ ile Halil Faki Erdal da yer aldı.

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