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BBP Genel Başkanı Destici, Türk Metal Sendikasını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici, Türk Metal Sendikasını ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı makamında ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, çalışma hayatı ve sendikal konuların değerlendirildiği ziyarette Kavlak, Türk Metal Sendikasının Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci hakkında Destici'ye bilgi verdi.

Mustafa Destici'nin de "İşçinin alın terinin hakkı ne ise o verilmeli. İnsanca yaşayacak bir ücret zammı almaları işçinin hakkıdır." dediği bildirildi.

Ziyarette, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Güvelik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk Metal Sendikası Genel Başkan yardımcıları Uysal Altundağ ile Halil Faki Erdal da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Pevrul Kavlak Türk Metal Sendikası ziyaret

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