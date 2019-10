BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar öncesinden bize seslenen ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ cümlesinin anlamının gölgesinde filizlendi”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar öncesinden bize seslenen ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ cümlesinin anlamının gölgesinde filizlendi” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için, sınırlarımızın ötesinde fedakarca mücadele verdiği ve muzaffer olduğu günlerde kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Destici, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andığını belirterek, “Cumhuriyetimizin 96’ncı yılında, 3000 yılın üzerinde bir devlet geleneğine sahip, dünyanın kadim ve en köklü milletlerinden birine mensup olmanın gururunu; Peygamber’in (s.a.v.) müjdesiyle kutsanmış, yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını yapmış, gittiği her coğrafyaya, adaleti, huzuru, ahlakı, Hakk’ı hakim kılmış bir ecdadın torunları olmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ordu-Millet olmanın şuuruyla, öncelikle, canlarıyla vatanlarına siper olan güvenlik güçlerimiz olmak üzere, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti, ’Büyük Türk Milleti’nin Allah’ın izni ve inayeti ile dünya üzerindeki mağlup edilemez ve yıkılmaz son kalesidir” diyen Destici, Türk’ün adının tarih sahnesinden silinmeyeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Desteci, “Devrin güçlülerinin bir araya gelerek, yeryüzünden Türk’ün adını ve varlığını yok etme çabalarına karşı, dünyaya baş kaldırarak, yoklukla, fedakarlıkla, imanla, kanla kurduğumuz ve milletimizin manevi çatısı olan devletimizin, değerlerimizin etrafında bir ve beraber olduğumuz sürece, vatana, bayrağa, Kur’an’a bağlı tek bir Türk kalana kadar var ve muzaffer olacağına inancımı, tekrar ve samimiyetle dile getirmek istiyorum. İçeriden ve dışarıdan, maruz kaldığımız sayısız taarruza ve badireye rağmen, bugün, hür ve güçlü bir şekilde ayakta kalmamızın, geleceğe güvenle bakarak var olmamızın sebebi, milletimizin değerleri üzerine inşa ettiği ve aşkla yaşattığı cumhuriyettir” diye konuştu.

Destici, Türkiye coğrafyasında İslam inancını; doğru, hür ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmenin sebebini de gözünü kırpmadan canını feda eden iman erleri sayesinde olduğunu söyleyerek, "Yüz yılı aşkın süredir, küresel emperyalizmin, savaşlarla, komplolarla, temsil ettiklerini iddia ettikleri topluluk ve değerlerden uzak, topraklarının sömürülmelerine aracılık etme dışında hiçbir misyon ve fonksiyonları olmayan kukla yönetimler aracılığıyla bataklığa çevirdiği bölgemizde, bir huzur ve barış adası olarak var olmamızın sebebi cumhuriyettir. Dünyanın her yerinde, Müslümanlar zulüm görürken, İslam, düşmanları tarafından tahrif edilip, sömürünün ve yozlaşmanın aracısı yapılmaya çalışılırken, inançlarımızı, doğru, hür ve huzur içinde yaşayabilmemizin, bölgemizde, hatta dünyanın her köşesinde Müslümanlara yardım eli uzatabilmemizin sebebi cumhuriyettir” dedi.

Destici 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’yla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Vatandaşını, mensup olduğu kökene, bölgeye, inanca göre ayırmadan koruyan, hizmet götüren, ona elini uzatan, anayasasında yer alan ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür’ hükmüyle, hepimizin eşit olarak vatandaşlık haklarından yararlanmamızı sağlayan, Atatürk’ün ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ cümlesiyle, milletiyle birlikte inşa ettiği cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti’ni, ‘Devlet-i Ebed Müddet’in askerleriyiz’ diyen iman erleri kurdu. Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar öncesinden bize seslenen ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ cümlesinin anlamının gölgesinde filizlendi. Türkiye Cumhuriyeti’ni, bir insanın sahip olabileceği her şeyi ‘Vatan sağ olsun’ cümlesiyle gözünü kırpmadan feda eden iman erleri yaşatıyor. Türk Milleti, biz imparatorluklar kurup dünyayı yönetmeye başladıktan bin yıl sonra bile kabileler halinde yaşayanların, tarihleri 250 yıldan ibaret olanların ve bunların çaldıkları petrolün bekçiliğini yapmak için köleliğe gönüllü olanların mağlup edemeyeceği, terörü metot haline getirenlerin oyunlarıyla, terörle sarsılmayacak kadar büyük bir millettir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”