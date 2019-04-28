BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün süren İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı, Genel Başkan Mutafa Destici'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Destici, BBP'nin kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek, ilçe kongreleriyle başlayacak sürecin il kongreleri ve büyük kurultayla güçlü olarak tamamlanacağını söyledi.

Belediyeler el değiştirince çalışanlara başka sendikalara geçme noktasında baskı yapıldığı iddialarına değinen Destici, şunları söyledi: "Nerkesin kendi hür iradesiyle hangi sendikaya üye olmak istiyorsa önünün açılması ve baskıyla karşı karşıya kalmamasını istiyoruz. İş akitleri sırf siyasi nedenlerle 'bana oy verdi' veya 'vermedi' diye feshediliyor. Bunların içinde bizim arkadaşlarımız da var. Ben bu konuda pervasızca, haksız, hukuksuz bir şekilde insanların, arkadaşlarımın ekmeğiyle oynayanları uyarıyorum. Bunun hesabını verirsiniz, bedelini size ödetiriz. Onun için ayağınızı denk alın. Siyasi tercihinden dolayı ekmeği, işiyle oynamak, işinden atmak, çoluğunun çocuğunun rızkıyla tehdit etmek ne insani ne ahlaki ne de islamidir." Bunlar da ilginizi çekebilir İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... TBMM Başkanı Şentop 15. Geleneksel İlim Yaymalılar Buluşmalarına katıldı Bakan Çavuşoğlu, Irak temaslarını sürdürüyor

'YSK'NIN VERECEĞİ KARAR HERKESİ BAĞLAR' Seçim sürecinde sadece İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe ile ilgili itirazların değerlendirmesinin kaldığını dile getiren Destici, 1-2 gün içinde buralarla ilgili kararın verileceğini tahmin ettiğini söyledi. İtirazların seçim sürecinin bir parçası olduğunu belirten Destici, "YSK'nın vereceği karar herkesi bağlar, nihaidir. YSK hangi kararı verirse versin, her kesimin buna rıza gösterme gibi bir demokratik olgunluğu, tavrı sergilemesini bekliyoruz. Yani YSK birilerinin istediği şekilde karar verdiğinde doğru, birilerinin istemediği şekilde karar verirse yanlış şeklinde değerlendirilmemelidir. YSK'nın kararları elbette eleştirilebilir ama neticede verilen karar nihai ise artık bunu tartışmanın kimseye faydası yoktur. Onun için herkesin bu süreci demokratik olgunlukla takip etmesi gerekiyor. YSK birilerinin istediği gibi karar verirse Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmuş olacak ya da onları istemediği gibi karar verirse Türkiye'yi karanlığa gömmüş olacak gibi yaklaşımlar doğru değildir" diye konuştu.

'ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ' Aksi durum olmazsa 4.5 yıl seçimsiz süre olduğunu belirten BBP lideri Destici, bu süreçte terörün tamamen yok edilebileceğini ve ekonomik sorunların çözülebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adaletin tam olarak her alanda sağlanmadığı bir toplum huzurlu olamaz, barış sağlanamaz. Adaletle ilgili problemler çözülmezse adil bir ülke, devlet haline tüm alanlarda gelemezsek diğer meselelerimizi çözemeyiz. Onun için en önce adaletle ilgili sorunları çözmek zorundayız ve vatandaşın adalete güvenini yüzde 100'e çıkarmalıyız. Bu ülkede geçmişte bu vardı. 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözü işte bunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Nedir bunun açılımı? Hakim ya da geçmişte kadı, yargıç hangi kararı verirse versin; çünkü tarafsız, vicdanıyla önündeki yasaya, kanuna, kitaba göre verir. Dolayısıyla onun verdiği karar bizi acıtmaz. Bunun anlamı bu, tekrar bu topraklara bizim 'Şeriatın kestiği parmak acımaz' sözünü bütün vatandaşlarımızın rahatlıkla söyleyebildiği bir hukuk ve yargı sistemini ve onun işleyişini hakim kılmalıyız."