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BBP Genel Başkanı Destici’den "Barış Pınarı Harekâtı" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Barış Pınarı Harekâtı’yla baştan hedeflenen planların eksiksiz şekilde yerine getirilmesini bekliyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Barış Pınarı Harekâtı’yla baştan hedeflenen planların eksiksiz şekilde yerine getirilmesini bekliyoruz. Tek istisna şudur: Eğer bölgeyi teröristlerden temizlemeyi rejim yapıyorsa elbette bu bizim işimize gelir. Ancak bir tek PYD/YPG’li kalmamalıdır" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Destici, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı hatırlatarak. beklentilerinin 13 maddelik mutabakat metnine uyulmasının ve şartların yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti. Destici, "Getirilmediği takdirde, harekâtın kaldığı yerden daha güçlü bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Milletimizin beklentisi bu. Necip Türk milleti sonuna kadar devleti yönetenlerin yanındadır. Çünkü bu bizim beka meselemizdir" ifadelerini kullandı.
Destici, harekatın Kürtlere karşı yapılmadığının altını çizerek, "Harekâtı ’işgal, soykırım’ olarak Meclis kürsüsünde ifade eden Hınçak ve Taşnak artıklarına sormak istiyorum; aynı sözleri Ermenistan Meclisinde ’Hocalı Katliamı’ için söyleyebilir misiniz? Fransa’da, Avrupa Parlamentosunda, İtalya’da, bu ülkelerin yaptığı katliamları, soykırımları söyleyebilirler mi? Bütün alçaklıklarını, ihanetleri Türkiye’ye karşı yapmaktadırlar. Bunlara müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu süreçte yumruk gibi birlik olma sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.
Süleyman Şah Türbesi’nin asıl topraklarına geri götürmesi gerektiğini kaydeden Destici, "Barış Pınarı Harekâtı’nın planlanan şekilde bitirilmesini arzu ediyoruz. Ancak şu anda ABD ile 120 kilometre uzunluk ve 30 kilometre derinlik üzerinde mutabakata varılmış gibi görünüyor. Biz bunun doğru olmadığını ifade ediyoruz. Barış Pınarı Harekâtı’yla baştan hedeflenen planların eksiksiz şekilde yerine getirilmesini bekliyoruz. Tek istisna şudur; Eğer bölgeyi teröristlerden temizlemeyi rejim yapıyorsa elbette bu bizim işimize gelir. Ancak bir tek PYD/YPG’li kalmamalıdır" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarına da değinen Destici, "Herhalde Enosis taraftarı. Aklı başında birisi bu açıklamayı yapar mı? Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji paylaşımı içinde olmamalıymış. Bunu sanırsınız Selanik ya da Lefkoşa Rum tarafı belediye başkanı söylüyor. Bu hangi aklın, düşüncenin ürünüdür, gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Bıraksın bu işleri, belediye başkanlığını yapsın. Bu işlere fazla bulaşmasın, çünkü söyledikleri cümlelerin tamamı yanlış ve Türkiye aleyhine" diye konuştu.

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