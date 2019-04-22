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BBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaret

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti. Destici, Sayan'la birlikte Ağrı'nın yeniden yapılanacağını söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Tutak Belediye Başkanlığı'na seçilen Bülent Duru’yu ziyaret için Ağrı'ya geldi. Destici ve beraberindekiler Tutak'a hareketten önce Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından karşılanan Destici, Sayan'la birlikte Ağrı'nın yeniden yapılanacağını belirtti. Destici, Ağrı'nın Savcı Sayan kararının isabetli olduğunu ifade etti. Destici'ye ziyareti için teşekkür eden Başkan Savcı Sayan, ilçe belediyeleriyle uyumlu bir çalışma göstererek Ağrı'yı hakettiği konuma taşıyacaklarını bildirdi. BBP Genel Başkanı Destici, beraberindekilerle birlikte daha sonra Tutak ilçesine hareket etti.

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BBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaretBBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaretBBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaretBBP Genel Başkanı Destici’den, Başkan Sayan’a ziyaret

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