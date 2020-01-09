BBP Genel Başkanı Destici’den gündeme ilişkin değerlendirmeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Libya ile yapılan anlaşmaları çok önemli ve değerli bulduklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2019 yılını değerlendirdi. Sözlerine Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olanları rahmetle yad ederek başlayan Destici, “Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeydoğusunda önemli bir bölge olan Tel Abyad’la Rasulayn arası teröristlerden tamamen temizlendi. Tabii Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatlar ya da müzakereler sonucunda Türkiye’ye belirli taahhütler verildi. Belli saatler sonucunda o bölgelerin teröristlerden temizleneceği ifade edildi. Ama bugüne kadar bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Fırat’ın doğusuna yönelik yeni bir operasyon başlatılarak, yeniden durumun dengelenmesi önemli. Durumu dengeleme adına diğer taraftan da bölgenin teröristlerden temizlenmesi adına bunun şart olduğunu belirtiyorum. Ne Amerika’ya ne de Rusya’ya güvenemeyeceğimizin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Biliyorsunuz yine İdlib’e saldırılar yoğunlaştı. Saldırılar neticesinde Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Ama bize gelen bilgiler bunun Esad rejimi ve Rusya tarafından bilinçli bir şekilde Türkiye’ye yönlendirildiğidir. İdlib’den Suriye’nin daha iç bölgelerine, Halep gibi başka bölgelere göç eden İdlib’lerin tekrar otobüslere doldurularak tekrardan İdlib’e getirildiği, hava bombardımanıyla da Türkiye’ye yönlendirildikleri bilgisi var” dedi.

“Libya ile yapılan anlaşmayı münhasır anlaşmasından tutun da güvenlik askeri anlaşmasını çok önemli ve değerli bulduk”

Akdeniz’deki Türkiye’nin doğalgaz aramalarına ve Libya ile yapılan anlaşmalara değinen Destici, “Türkiye bununla kalmadı, bunu daha önemli bir noktaya taşıyarak önce Libya ile münhasır sınır anlaşmasını imzaladı. HDP dışındaki tüm partiler destekledi. Peşine tezkere geldi ve tezkere AKP, MHP, BBP’nin 325 oyu ile kabul edildi. Libya ile yapılan anlaşmayı münhasır anlaşmasından tutun da güvenlik askeri anlaşmasını çok önemli ve değerli bulduk. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarının korunmasında değil, Libya’nın da haklarının korunması ve özellikle de Libya’da iç savaşın durdurularak güvenli bir liman haline gelmesi ve iç barışın sağlanması konusunda da önemli bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

2019 yılında sevindirici haberlerin genelinin spordan geldiğini belirten Destici şöyle devam etti:

“Tabii sevindirici olaylar da vardı. Bunlardan en önemlisi sporcularımızın başarılardır. A milli takımımızın Avrupa milli takımına katılacak olması, güreşten jimnastiğe, halterden yüzmeye kadar pek çok alanda sporcularımızın başarıları geldi. Özellikle engelli sporcularımız pek çok alanda yüzümüzü güldürdü. Bu başarılar kahraman ordumuzun Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdiği dönemde olduğu için hem askerimize hem de ülkemize büyük bir moral oldu.”