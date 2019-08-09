BBP Genel Başkanı Destici'den Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Harici ve dahili vatan düşmanları şunu akıllarından çıkartmasınlar ki bu millet Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile aynı kilimin deseni, birbirinin kardeşidir. Şunu iyi bilsinler ki bu vatanı onlara böldürmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Allah rızası için kurban kesilerek inancın, fedakarlığın ve şükrün paylaşıldığı bayramın, paylaşmanın mukaddes bir simgesi olarak en yakın çevreden başlayıp ihtiyaç sahibi mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmek ve kucaklaşmak olduğunu vurguladı.

Açıklamasında "Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatarak, renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeden, muhtaçların hanesine muhabbet ve sevinç taşıyarak kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna eriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, bayramda kardeşliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlattı.